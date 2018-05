Müllmonster frisst Akkuschrauber

Anzeige

Die Kinder hätten schon gelernt, welcher Müll in welche Tonne gehöre und in der Woche eifrig Plastikmüll eingesammelt. Den wollten sie ebenso wie Papiermüll mit den Kindern im Garten vergraben, um zu sehen, wie schnell er verrottet. Auch ein Besuch im Recyclinghof stehe auf dem Programm. Der Besuch des Energieinspektors hingegen sei neu. „Wir probieren das mal aus, weil es in unser Projekt passt“, sagte die Erzieherin.

Es war nicht zu übersehen und -hören: Die Mädchen und Jungen konnten sich für naturwissenschaftlich-technische Phänomene begeistern. Außerdem zeigten Mete, Leyla und die anderen Kinder Verständnis dafür, dass die Ressourcen geschont werden müssen, wie ihre Zwischenrufe während des Puppentheaters deutlich machten. In kleinen Gruppen wurden den angehenden Schülern die Themen Naturwissenschaft, Technik und Umweltschutz altersgerecht vermittelt. Ziel der Aktion war es, in einfachen Sätzen ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle Zusammenhänge zu erklären, um bei den Kleinen einen Grundstein für nachhaltiges Handeln zu legen.

Am Ende beschäftigten sich die jungen Teilnehmer ganz praktisch mit den Themen. Rainer Gutermann und sein Assistent Sebastian Pihan, beide aus München, zeigten, was für Materialien in alten Geräten wie beispielsweise einer Bohrmaschine, genauer in den Batterien und Akkus, enthalten sind und warum Mülltrennung so wichtig ist. Mit Hilfe eines selbstgebauten Stromkreislaufes trieben Yussuf und Jonas einen kleinen Motor an. Andere Stromquelle seien beispielsweise Sonnenkollektoren, wie Gutermann erklärte.

Urkunde für die kleinen Forscher

Im Anschluss ging die Gruppe raus in den Garten und jedes Kind bekam einen Mini-Sonnenkollektor. Wenn Sivac und Selim diesen in die Sonne hielten, drehte sich der kleinen Propeller. Am Recycl-O-mat wurde mit Hilfe einer Zauberformel aus dem alten Akkuschrauber ein neue, elektrische Zahnbürste. Nach so viel anstrengender Forschungsarbeit folgte die Belohnung. Inspektor Energie ernannte die Kleinen feierlich zu Energie-Inspektoren und überreichte ihnen eine Urkunde und eine kleine Sammelbox für alte Batterien.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018