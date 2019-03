Müllsammeln am Niederbrückl-Platz

Bereits zum achten Mal beteiligt sich der SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld am Samstag, 23. März, ab 10 Uhr am und rund um den Neckarauer Niederbrückl-Platz an der Mannheimer Reinigungswoche „Putz‘ Deine Stadt raus!“.

Im wildwachsenden Buschwerk am Rande des Platzes und auf dem Platz selbst soll wieder mit Zangen und Abfallsäcken der Müll eingesammelt werden. Wenn die Zeit reicht, soll auch der Bereich in den Aufeldwegen durchforstete werden. Es wird Arbeitskleidung empfohlen.

Zur Stärkung gibt es warmen Kaffee und belegte Brötchen. Wer mithelfen will, wird gebeten, an Ina Grißtede vom SPD-Ortsverein eine E-mail zu schicken an InaGrisstede@gmx.de oder anzurufen unter der Nummer 0621/853272. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019