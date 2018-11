Multivisionsshow beim ADFC

Am Donnerstag, 22. November, 19 Uhr präsentiert Niko Vakalakis im Trafohaus, Keplerstraße 22, auf einer Veranstaltung des ADFC Mannheim seine Multivisionsshow „Island – mit dem Liegerad“. Fasziniert von der Natur und dem „icelandic way of life“ war der Ludwigshafener drei Mal alleine mit seinem Liegerad in Island unterwegs: Über Asphalt und Schotterpisten radelte er zu vergletscherten Vulkanen und unwirklichen Gletscherlagunen, zu Wasserfällen sowie zu faszinierenden Geothermalgebieten. Neben Erlebnissen und Anekdoten beantwortet der Vortrag auch, was „Ortlieb-Tetris“ ist, und was man tun muss, wenn man sich in einem isländischen Wald verirrt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerngesehen. Eine Platzreservierung wird empfohlen unter Tel. 0621/81 09 93 18 oder im Internet www.adfc-bw.de/mannheim. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018