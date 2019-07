Musik, Essen und eine große Party

Es ist eines der ältesten Stadteilfeste in Mannheim: Zum 45. Mal lädt der SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld in diesem Jahr die Mannheimer Bevölkerung in den August-Bebel-Park (Rottfeldstraße) zum großen Sommerfest ein. Die Party steigt am Samstag, 20. Juli, von 12 bis 19 Uhr. Landtagsabgeordnete Boris Weirauch und Neckaraus neu gewählter Stadtrat Bernhard Boll haben gemeinsam die Schirmherrschaft für das Fest am Samstag, 20. Juli, übernommen. Die Organisatoren haben auch in diesem Jahr ein unterhaltsames Musik-, Sport- und Kulturprogramm zusammengestellt. Erstmals beim Sommerfest im Bebel-Park sind Mirki und weitere Rapper der Younity-Family des Kulturhauses Käfertal dabei.

Ein Auftritt des AWO-Seniorenballetts Rheinau schließt sich mit einem Matrosentanz und einer Show zu alten Film-Melodien an. Die „Hip-Hop-Girls“, die Gruppe „No Stuff“ und „Lil’Bouncers“ des TV 1884 Neckarau werden ebenfalls die Bühne rocken. Den Abschluss bildet die Gruppe „Musik-Art“ mit einem breiten Lieder- und Musikrepertoire. Christa Barz, Wally Leininger und Gerd Feurer spielen internationale Unterhaltsmusik.

Für Essen und Getränke wird gesorgt sein. Es gibt wie in den vergangenen Jahren ein Glücksrad mit vielen Preisen sowie eine große Hüpfburg. Bei der Tombola gibt es tolle Gewinne. Als Hauptpreis winkt eine Reise nach Straßburg ins Europaparlament. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019