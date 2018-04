Musik missioniert

Anzeige

Die Reihe „Jazz am Moll“, bei der bereits die SWR Big Band und das Trio Organic News gespielt hatte, wurde in diesem Jahr durch ein weiteres überzeugendes Ensemble fortgesetzt: das Quartett Netnar Tsinim. Die erste Hälfte des abwechslungsreich und musikalisch hochwertigen Programms gestalteten aber wieder die beiden Jazz-Formationen des Moll-Gymnasiums, die Band Triple B der Klassen fünf bis acht und die Big Band der Klassen acht bis zwölf. „Die Achtklässler können selbst wählen, ob sie schon bei den Großen mitspielen möchten“, erklärte Frederik Diehl, Studienrat und Big-Band-Leader. „Wir organisieren Auftritte mit Ensembles, die etwas mit Mannheim zu tun haben. Außerdem möchten wir unseren Schülern die Möglichkeit geben, Profi-Luft zu schnuppern.“

Solisten glänzen

Triple B, mit über 20 Schülern, eröffnete den Abend mit Orchesterleiterin Sarah Rothfuß. Die jüngeren zeigten ihr Können mit einem guten Zusammenspiel und mit Trompeten- und Saxofon-Soli, für die es vom Publikum Zwischenapplaus gab. Von der Big Band waren Jazz-Klassiker zu hören wie „Fascinating Rhythm“ von George Gershwin oder „C Jam Blues“ von Duke Ellington, aber auch neuere Stücke wie Carlos Santanas „Smooth“, aus dem eine originelle Jazz-Version wurde. Auch bei der Big Band glänzten einige Solisten auf dem Saxofon. In der zweiten Hälfte des Programms ging es weiter mit Netnar Tsinim. Frederick Diehl gab einen Tipp, was der Name bedeuten könnte: „Einfach mal rückwärts lesen.“ Auf der Facebook-Seite der Band stehe übrigens „Missionieren“. Und genau das ist es, was die vier Musiker aus Mannheim möchten – das Publikum zum Jazz missionieren.

Mit dem Betreten der Bühne legten sie sofort leicht und beschwingt los. An der Klarinette und am Saxofon abwechselnd zu hören war Alexandra Lehmler, an der Posaune Bernhard Vanecek, am Bass Matthias Debus und an den Percussion-Instrumenten Erwin Ditzner. Nicht nur Jazz-Preisträgerin Lehmler und Posaunist Vanecek spielten grandiose Soli, auch Ditzner und Debus kamen zu Wort und wurden mit Zwischenapplaus belohnt. Hin und wieder tauschte Vanecek die Posaune gegen ein originelles Instrument, eine Melodica mit Anblasschlauch.