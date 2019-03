Musik trifft auf Literatur

Die Autoren Anette Butzmann und Nils Ehlert feiern zum Finale des diesjährigen Krimi-Festivals Kurpfalz mit „Crimi con Cello II“ Premiere. Mit brandneuen Sketchen, Songs, Quiz und Lesungen aus dem neusten Krimi sind sie am Samstag, 30. März, in der Lanzkapelle auf dem Lindenhof in der Meerfeldstraße 87 zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, im Vorverkauf zehn Euro beim „Buchladen-Lindenhof“, unter der Telefonnummer 0621/18 06 87 18 oder buero@buchladen-lindenhof.de.

Anette Butzmann ist in der Quadratestadt geboren. Seit 2005 betreibt sie ein Hörspielstudio für Autorenproduktionen in Mannheim und produzierte zum Stadtjubiläum eine mehrteilige Kurzhörspielreihe. Beim Leipziger Hörspielsommer gehörte sie mehrfach zu den Nominierten. (www.hoerspielstudio.de)

Nils Ehlert lebt seit 1997 im Rhein-Neckar-Raum. Der gebürtige Bremer ist Mitglied im „Neuenheimer Kammerorchester“ (www.neuenheimerko.de) und dem „Quartetto Mirtillo“ sowie dem „Blaubeerquartett“. Nebenbei übt er sich im Zaubern. Gemeinsam haben die beiden Autoren zwei Krimis veröffentlicht. „Schwarz und Weiß“ (2015) sowie „Null und Eins“(2018). Beide Romane sind im Wellhöfer Verlag erschienen. mai

