Musik und Witz in der Kommode

„40 Jahre Kleinkunst“: Unter diesem Motto feiert Gehrings Kommode in der Schulstraße 82 Geburtstag und bietet unterschiedliche Veranstaltungen an. Für Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), lädt Kurt Gehring, Gründer der Kommode, zu dem Konzert der Seven Eagles, einer fünfköpfigen Musikgruppe, ein.

Die Musiker singen schon seit mehreren Jahren auf den Bühnen im In- und Ausland, um die bekanntesten Lieder der Kultgruppe The Eagles auf ihre Weise zu arrangieren und sie live aufzuführen.

Kurt Gehring verspricht ein Programm von „Take it easy“ und „Hotel California“ bis hin zu „Desperado“. „Ein Konzertgenuss der Extraklasse“, sagt er. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Weitere Infos unter www.seven-egales.de.

Eine weitere Veranstaltung, unter dem Motto „Guggemamol-Abend“, die am Samstag, 27. Oktober, folgt, wird von Arnim Töpel bestritten, der laut Gehring auch „Masterbabbler“ genannt wird und als feinsinnige Ausnahmeerscheinung unter den Kabarettisten gilt.

Töpel zeigt seinen dreisprachigen Querschnitt „Mundart Grooves“ (kurpfälzisch, hochdeutsch und musikalisch) am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr (Einlass ist um 19 Uhr). Die Tickets kosten 20 Euro. Weitere Informationen gibt es unter arnimtoepel.com. jwe

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018