Musikalische Abende

Die Kulturkirche Epiphanias hat für die Adventszeit ein umfangreiches Programm mit klassicher Musik von Studenten der Musikhochschule zusammengestellt: Bereits am Montag, 2. Dezember, präsentieren sie einen Tubaabend. Nur einen Tag später, am 3. Dezember, folgt ein Oboenabend. Am 7. und 16. Dezember wird zum Lieder- und Arienabend eingeladen. Bläserkammermusik wird am Montag, 9. Dezember, gespielt. Der Violinenabend findet am 14. Dezember statt. Am 17. Dezember folgt der Fagottabend, am 18. Dezember ein Klarinettenabend. Den Abschluss am 12. Dezember bildet der Hornabend. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. lbr/soph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019