Musikalische Begegnung mit Amerika

Anzeige

„Encounters – Musikalische Begegnungen“ ist das Motto des „Kultur im Park“-Specials, welches die IG Käfertaler Vereine am Samstag, 30. Juni, im Kulturhaus, Gartenstraße 8, präsentiert. Das aus 80 jungen Musikern und ihrem Dirigenten Miguel Ercolino bestehende Mannheimer Bläserphilharmonie-Orchester bekommt Besuch aus Amerika. Tara Winds, ein 30-köpfiges Symphonie-Orchester aus Atlanta (Georgia), unter der Leitung von Andrea Strauss wird das hiesige Orchester musikalisch unterstützen.

Zeitgenössische Kompositionen

Die Zuhörer erwartet laut Veranstalter ein „vielseitiges Programm, das von beiden Orchestern gemeinsam gestaltet wird“. Das musikalische Programm umfasst neben Klassikern – unter anderem Gustav Holsts Second Suite in F und Percy Graingers Werk Lincolnshire Posy – vor allem auch zeitgenössische Kompositionen wie Joyride von Michael Markowsky, Rocky Point Holiday von Ron Nelson, Just flyin’ von Julie Giroux und Variations on a Korean Folksong, geschrieben von John B. Chance. Die Mannheimer Bläserphilharmonie lädt alle Musikliebhaber dazu ein, an dieser besonderen Zusammenkunft teilzuhaben.

Der Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten sind für 17 Euro und für Schüler, Auszubildende und Studenten für 12 Euro im Kulturhaus Käfertal zu kaufen. Alternativ können Besucher bei der Buchhandlungen Bücher-Wirth (Käfertal) und der Buchhandlung Waldkirch (Feudenheim) ebenfalls Eintrittskarten erwerben. An der Abendkasse belaufen sich die Kosten für den Eintritt auf 15 bzw. 10 Euro pro Person. mw