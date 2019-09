Musikalische Reise und Kabarett

Eine musikalische Weltreise und ein Kabarettabend zum Thema Frauenfantasien stehen am Wochenende in Gehrings Kommode in der Schulstraße 82 auf dem Programm. Am Freitag, 20. September, um 20 Uhr, nehmen die vier Musikerinnen von Herbysworld ihre Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt von Bossa Nova-Swing, Valse musettes, irischen Balladen sowie eigenen Kompostionen im osteuropäischen Klezmerstil. „Frauen verstehen in 100 Minuten – Männerphantasien in Jacques’ Bistro“ lautet das neue Programm von Detlev Schönauer, das er am Samstag, 21. September, um 20 Uhr, in der Kommode präsentiert. Nähere Infos gibt es unter gehrings-kommode@t-online.de. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019