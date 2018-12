Musikmix in der „Kommode“

Auch am kommenden Wochenende geht es im Jubiläumsprogramm „40 Jahre Kleinkunst“ der „Kommode“ weiter. Unterschiedlichste Stilrichtungen werden heute, am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr, in der Schulstraße 82 von den Soulliesl gemixt. Dabei sollen sich Pop, Oldies, Musical, Blues, Chansons und Couplets wunderbar vertragen. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Ausgewählte „Perlen“ der Popgeschichte präsentieren die Hot Wine Punchers am Samstag, 15. Dezember, ab 20 Uhr. Die Band singt sich laut Veranstalter mit superbem Harmoniegesang und viel Charme in die Herzen ihrer Zuhörer. Auch hier beginnt der Einlass um 19 Uhr, 15 Euro kostet der Eintritt. pam

