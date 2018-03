„Muss erst was passieren?“

Anzeige

Neue Schilder

Hinzu kommen zahlreiche Einzelbetriebe sowie Beschäftigte der Arbeitstherapeutischen Werkstätte. Der Bezirksbeirat bemängelte, dass die Eisenbahnstraße nicht wenigen Autofahrern als Rennstrecke diene, so dass das Überqueren der Straße oftmals mit einem hohen Risiko verbunden sei.

Inzwischen wurde im besagten Straßenabschnitt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde in Form von Straßenbeschilderung markiert. Außerdem wurde in beiden Richtungen der Straße das Schild „Fußgänger kreuzen“ angebracht und es wurden Piktogramme auf die Fahrbahn aufgebracht, die auf Fußgänger hinweisen. „Doch das hindert die Autofahrer nicht am Rasen“, bedauerte Teich. Die Schilder würden von zahlreichen Pkw-, beziehungsweise Lkw-Fahrern einfach ignoriert. Aufgrund der fehlenden Absicherung des Unterführungsausgang sowie der unkontrollierten Raserei zahlreicher Autos und Lastkraftwagen, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der geraden Strecke durchheizten, sei das Überqueren der Straße an dieser Stelle weiterhin lebensgefährlich.

Besondere Achtsamkeit

Marco Anderer, Fachbereichsleiter Arbeitssicherheit und Umweltschutz der FDT Flachdach Technologie GmbH & Co. KG, erklärte, das Unternehmen habe der Stadt Mannheim angeboten, dort einen Zebrastreifen auf Kosten der Firma erstellen lassen. Das habe die Stadt abgelehnt, da es sich um einen öffentlichen Bereich handle. Stattdessen forderte das Dezernat I die Verkehrsteilnehmer zu besonderer Achtsamkeit auf.

Dies gelte auch für die Fußgänger, welche aus dem Bahnhof kommen. „Sie haben, wenn dies erforderlich ist, auf der Aufstellfläche vor dem Aufgang kurz zu halten und den fließenden Verkehr zu beachten.“

Dazu erklärte Stadtrat Wolfgang Taubert, der Unterführungsausgang in der Flucht zwischen zwei Trägern für die Versorgungsleitungen sei für Kraftfahrzeugfahrer sehr schwer zu erkennen.

„Es gibt keinen Vorplatz, wo die vielen ankommenden Schüler und Arbeitnehmer sich aufhalten und den fließenden Verkehr beobachten können, sondern da steht ein großer Fahrradständer“, monierte er. „Ein typisch Mannheimer Hightechgebiet – keine Stellplätze und Infrastruktur und natürlich ein vernünftiger ÖPVN auch nicht“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018