MVV arbeitet an Fernwärmeleitung

Bewohner der Vogelstang müssen sich am Montag, 17. Dezember, zwischen 7.30 und 16 Uhr auf Einschränkungen bei der Versorgung mit Wärme und Warmwasser einstellen. Grund sind nach Angaben des Energieversorgers MVV notwendige Reparaturarbeiten am Fernwärmenetz. So müssen ein Schaden an einer Hausanschlussleitung im Jüteborger Weg repariert und eine Verteilerleitung erneuert werden.

Betroffen sind Anwohner im Bereich Warnemünder Weg, Rostocker Weg, Schweriner Weg, Brandenburger Straße, Potsdamer Weg, Cottbusser Weg, Jüteborger Weg, Eberswalder Weg und Pommernweg. Nach MVV-Angaben wurden die Haushalte per Anschreiben über die Bauarbeiten informiert. Für Fragen und Anregungen ist die E-Mail-Adresse kontakt@mvv.de eingerichtet. cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018