MVV stellt Fernwärme ab

Die MVV teilt mit, dass sie aufgrund von Wartungsarbeiten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. auf 19. August, zwischen 20 bis 4 Uhr die Fernwärme im Stadtteil Waldhof abstellen muss. Das Unternehmen schätzt, dass die Bürger „aufgrund des gewählten Zeitraums wohl nichts, allenfalls geringfügige Beeinträchtigungen der Warmwasserversorgung merken“ werden. Bis zum frühen Sonntagmorgen sei die Versorgung dann auch „wieder voll sichergestellt“.

„Für die Zuverlässigkeit der Fernwärmeversorgung ist eine regelmäßige Wartung des Rohrnetzes und der Anlagen unverzichtbar. Dafür nutzt das Mannheimer Energieunternehmen MVV wenn möglich die Sommermonate, um die Wärmeversorgung nicht in der Heizperiode zu unterbrechen“, heißt es in der Pressemitteilung der MVV weiter.

Die Fernwärmeversorgung müsse in dieser Nacht abgestellt werden, um „notwendige Arbeiten an einem Pumpwerk“ vornehmen zu können. In diesem Zeitraum könne es daher zu geringfügigen Beeinträchtigungen beim Warmwasser kommen, sobald die hausinternen Speicher leer seien. „Am Sonntagmorgen wird die Versorgung wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen“, kündigt das Unternehmen an. Die MVV bittet die Bürger auf dem Waldhof um Verständnis. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018