Nachwuchssportler fahren Siege im Mühlauhafen ein

Die diesjährige Nachwuchsregatta im Mühlauhafen war für die Mannheimer Rudergesellschaft Rheinau (MRGR) in doppelter Hinsicht wieder einmal ein voller Erfolg. Aus sportlicher Sicht konnten Maximilian Sammler und Liam Gutknecht glänzen. Beide jungen Nachwuchsruderer werden auf der Rheinau von Ralf Maaß trainiert. Maximilian Sammler startete auch für seinen Verein, Liam Gutknecht ging für den Mannheimer Regattaverein an den Start.

Maximilian Sammler konnte sich am Sonntag gegen drei andere Skiffs behaupten und landete hinter seinem Konkurrenten aus Esslingen auf einem hervorragenden zweiten Rang. Im Einer konnte Liam Gutknecht in seiner Altersklasse an beiden Tagen gegen vier Gegner Siege einfahren. Im Doppelzweier mit Paul von Watzdorf wurden es am ersten Tagen ein zweiter Platz hinter den Konkurrenten aus Regensburg in einem fünf Boote-Feld. Die beiden Einersiege gaben den beiden jungen Männern noch einmal einen Motivationsschub, so dass sie sich am Sonntag gegen fünf Boote aus Worms, Bonn, Heidelberg, Frankfurt und Waldshut durchsetzen und nach den Rennen Ihre Sammlung an Rudermedaillen erweitern konnten.

Auch wirtschaftlich waren die beiden Regattatage erfolgreich. Die Bewirtung der Besucher ist den Vereinsverantwortlichen zufolge eine wichtige Einnahmequelle der Rudergesellschaft. Vom Regattafrühstück über die Pausen bis zum Ausklang am Abend herrschten sehr gute äußere Bedingungen.