Zum Start der närrischen Jahreszeit gibt es einige Termine, die die Narren im Süden nicht versäumen sollten. Hier eine Auswahl:

Die Pilwe laden für Sonntag, 25. November, ab 11 Uhr, zum Adventsmarkt in der Scheune in der Friedrichstraße 64 a ein. Am Samstag, 1. Dezember, beginnt um 20.11 Uhr das Rindfleischessen mit Gardevorstellung im Großkraftwerk in der Marguerrestraße 1. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Nikolaus bei den Narren

Am Sonntag, 9. Dezember, um 15 Uhr, laden die Pilwe zur Nikolausfeier in der Lukaskirche in der Lassallestraße 14 ein. Am Sonntag, 6. Januar, beginnt um 10.11 Uhr der Ordensempfang in der Rheingoldhalle in der Rheingoldstraße 215 und um 15.11 Uhr der Rathaussturm im St. Jakobussaal in der Rheingoldstraße 9. Am 9. Februar um 20.11 Uhr laden die Narren zur Pilwe-Nacht im Großkraftwerk (GKM) in der Marguerrestraße 1 ein. Der Eintritt kostet 19,50 Euro.

Pilwe-Nachwuchs ist bereit

Am 23. Februar, beginnt um 20.11 Uhr, die Prunksitzung im GKM. Der Eintritt kostet 19,50 Euro. Am 2. März, um 14.11 Uhr, beginnt der Kindermaskenball der Pilwe in St. Jakobussaal in der Rheingoldstraße 9 ein.

Der Eintritt kostet 4,50 Euro. Am 3. März beginnt um 14.11 Uhr der Fasnachtszug ab N 1 und am 5. März, ab 14.11 Uhr das „Zügl“ in der Neckarauer Angelstraße.

Kindermaskenball der Sandhasen

Die Sandhase laden am Donnerstag, 3. Januar, um 17.11 Uhr, zum Rathausempfang im Bürgerdienst Rheinau ein. Am Samstag, 9. Februar, beginnt um 19.11 Uhr, die Närrische Sitzung im Gemeindesaal von St. Konrad. Der Eintritt kostet 14 Euro. Am Montag, 4. März, startet um 14.11 Uhr die Kappenfahrt durch Rheinau und am Mittwoch, 6. März, um 20.11 Uhr das Heringsessen im Gemeindesaal der evangelischen Kirche Pfingstberg im Waldblick 28. Der Eintritt samt Verzehrbon kostet zehn Euro. Weitere Infos unter www.rcvdiesandhase.jimdo.com/termine.

Grokageli lädt zur Sitzung ein

Die Große Karneval Gesellschaft Lindenhof 1907 (Grokageli) lädt für Freitag, 4. Januar 2019, um 15 Uhr zum Rathaussturm mit närrischem Treiben im REWE Markt in der Lindenhofstraße 91 ein. Am Samstag, 16. Februar, beginnt um 19 Uhr die Närrische Sitzung im Gemeindehaus Don Bosco (Maria-Hilf Kirche) in der Karl-Blind-Straße 3. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.grokageli.com/Veranstaltungen.html mai

