Narren feiern Fasnacht

Die Fasnachtsvereine in Mannheims Süden laden zu verschiedenen Terminen ein. Die Neckarauer Pilwe laden ein für Samstag, 15. Februar, um 20.11 Uhr zur Prunksitzung im Casino des Großkraftwerkes in der Maguerrestraße 1, für Samstag, 22. Februar, um 14.11 Uhr zum Kindermaskenball in St. Jakobus, am Montag, 24. Februar, ab 12 Uhr zur Franzosensupp’ in der Rathaus-Remise, für Dienstag, 25. Februar zum Fasnachtszügl, Start Angelstraße, um 14.11 Uhr und 25. Februar zum Heringsessen, im Dioni zur Schindkaut, um 19 Uhr.

Die Lindenhöfer Grokageli laden für Samstag, 8. Februar, um 19 Uhr zur Närrische Sitzung in die Maria-Hilf-Kirche sowie am Sonntag, 9. Februar, um 10.30 Uhr zum Gardeball, Maria-Hilf-Kirche und für Samstag, 15. Februar, 13.30 Uhr zum Kindermaskenball, in die Johanniskirche ein.

Die Rheinauer Sandhase laden für Samstag, 1. Februar, um 19.11 Uhr zur Närrischen Sitzung in St. Konrad ein, am Montag, 24. Februar, um 14.11 Uhr zur Kappenfahrt (Relaisstraße) sowie am Mittwoch, 26. Februar, um 19.11 Uhr zum Heringsessen in der evangelischen Kirche auf dem Pfingstberg ein. mai

