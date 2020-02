Narren marschieren traurig aus der Kampagne

Mit der Glocke in der Hand läutete Sitzungspräsident Manfred Schenck die letzten Momente der Fasnacht ein. Hinter ihm begleitete ein Tross der Elferräte, Senatoren und Ehrensenatoren zu Choralmusik das Trauerzeremoniell, mit dem sich der Rheinauer Carnevalverein „Die Sandhase“ von 1963 von der Kampagne verabschiedete.

Präsident Holger Kubinski ließ die Höhepunkte noch einmal in einer kurzen Rückschau aufleben. Insgesamt hatte sich die Mühe und Anstrengung gelohnt, stellte er zufrieden fest. Alle Veranstaltungen waren ausverkauft, weshalb sich der Präsident ausdrücklich beim Publikum bedankte.

Höhepunkt sei der närrische Abend mit einer grandiosen Bütte von Pfarrer Lorenz Seiser gewesen, Aber auch die Umzüge seien zwar klein, aber fein gewesen. Wer im nächsten Jahr an einer der Veranstaltungen der Sandhasen teilnehmen möchte, der müsse sich schon jetzt um Karten bemühen, schließlich sie die Nachfrage sehr hoch.

Spontan erklärte beim Heringsessen im evangelischen Pfarrgemeindesaal Pfingstberg, in dem mit 111 Gästen die Zusammenkunft stattfand, Jaan Hormann seinen Eintritt als Elferratsanwärter.

Das Heringsessen selbst, wurde von den Gästen begeistert angenommen: „Es war wie jedes Jahr einfach nur köstlich“, meinte eine Dame. Schenck und Kubinski erwiesen sich als gute Wirtsleute und servierten den in Sahnesoße eingelegten Fisch zusammen mit ihren Helfern. Die Kartoffeln hatte Gerhard Abelein gesponsert. Im Pflegeheim Almenhof waren sie zubereitet und an den Tischen verteilt worden.

Doch zuvor war die Fasnacht noch einmal ganz kurz aufgeblitzt. Anna-Lena Dürr von der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft zeigte auf dem rutschigen Saalboden, dass sie ihr Handwerk als Tanzmariechen perfekt beherrschte. Sie erhielt zu Recht den verdienten Applaus. Die Big Mamas standen dem in nichts nach und zeigten einen gelungenen Tanz. Ehrensenator Alexander Fleck berichtete als Protokoller über die guten und schlechten Dinge aus der Politik in Reimen.

Dass er die CDU mit einem schwarzen Mikrofon und SPD und andere Parteien mit einem roten durch den Kakao zog, sei da am Rande erwähnt. Greta Thunberg, die Buga und die maroden Brücken in Ludwigshafen bekamen ihr Fett weg. Bürgerdienstserviceleiterin Lena Lawinger erhielt den Rathausschlüssel wieder zurück. Zuvor musste sie allerdings noch eine Mutprobe ablegen, die sie unter dem Lachen der Gäste meisterte. Mit einem gedämpften dreifachen „Sandhase hopp hopp, hopp“ „hoppelten“ die Sandhasen wieder in den Stall. has

