Netnar Tsinim am Moll-Gymnasium

Anzeige

„Jazz am Moll“ geht in die nächste Runde: Nach der SWR Bigband und dem Trio „Organic News“ öffnet das Moll-Gymnasium wieder seine Pforten für ein professionelles Jazz-Ensemble, das zusammen mit Schülern Musik machen wird. Diesmal tritt „Netnar Tsinim“ auf, das Quartett um Erwin Ditzner, Alexandra Lehmler (Saxofon), Bernhard Vanecek und Matthias Debus (Bass) – alles Musiker, die in der Mannheimer Szene bekannt sind.

So exotisch wie ihr Name ist auch die Auswahl ihres Programms: Vom getragenen Choral „Abide with me“ bis zum „Tijuana Taxi“ von Herb Alpert ist alles dabei. Jazzklassiker wie „Wonderful World“ dürfen die Zuhörer ebenso erwarten. „Der bunte Haufen von Musikern spielt alles mit viel Spielwitz und Spielfreude und steckt damit jedes Publikum an“, so die Veranstalter. Eröffnet wird das Konzert von den Bigbands des Moll-Gymnasiums, welche die erste Programmhälfte bestreiten werden. Das Konzert beginnt am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr im Moll-Musiksaal, Feldbergstraße 16. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 5 Euro. aph