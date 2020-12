Netzwerk Wohnumfeld fühlt sich „ausgegrenzt“

Ärger in der Neckarstadt-West: Der Arbeitskreis Netzwerk Wohnumfeld, einst geschätzter Bestandteil des Quartiermanagements, fühlt sich von der stadtteilbezogenen Gemeinwesenarbeit unter dem Dach der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP ausgegrenzt. Man wolle unliebsame Stimmen im Stadtteil mundtot machen, sagt der Sprecher des Arbeitskreises (AK), einem Zusammenschluss ehrenamtlich engagierter Bürger, Maik Rügemer. Die neue Quartiermanagerin Jennifer Yeboah weist das zurück.

Weil die Email-Adresse des AKs bei Amtsantritt Yeboahs stillschweigend von der Homepage des Quartiermanagements verschwand, war es im Sommer bereits zu einem Krisengespräch zwischen den Beteiligten gekommen. Damals, so Yeboah, habe sich das Netzwerk entschieden, fortan vollständig unabhängig zu agieren. „Das Quartiermanagement Neckarstadt-West und Maik Rügemer haben sich im August darauf verständigt, dass das Netzwerk Wohnumfeld künftig als Teil seiner Bürgerinitiative nicht mehr Teil der Strukturen des Quartiermanagements ist.“ Damit verbunden sei, „dass die Initiative kein Gremium des Quartiermanagements und damit auch nicht mehr Teil der Abstimmungskreise des Quartiermanagements ist“, so Yeboah.

Austausch-Plattform

Der Arbeitskreis Wohnumfeld wurde daher nun auch nicht mehr zum Konsultationskreis eingeladen, einer Plattform für Institutionen und Vereine im Stadtteil. Das Gremium war von Yeboahs Vorgänger Gabriel Höfle eingerichtet worden, um sich über Probleme im Quartier auszutauschen und abzustimmen.

In dem Kreis müssten gewisse Standards der professionellen Quartiersarbeit (Vertraulichkeit, Verlässlichkeit) garantiert werden, so Yeboah in einem Schreiben an Rügemer. Dies sei nur möglich, wenn die Teilnehmenden sich an diese Standards halten würden. „Dies wiederum können wir nur bei den an das Quartiermanagement angegliederten Netzwerken garantieren.“ Aus diesem Grund habe der AK Wohnumfeld ebenso wie andere im Stadtteil aktiven, autarken Netzwerke keine Einladung zum Konsultationskreis erhalten.

Maik Rügemer hat dafür kein Verständnis: Man habe zwar den Weg der Unabhängigkeit eingeschlagen, „dennoch wurde ein enger Kontakt vereinbart“. Nun werde das einzige Netzwerk, in dem ehrenamtlich engagierte Bürger zusammengeschlossen seien, von der Quartiersarbeit ausgegrenzt. Da liege die Vermutung nahe, dass unbequeme, kritische Stimmen nicht mehr erwünscht seien. „Die mag man nicht, man möchte lieber alles allein kontrollieren“, sagt der Stadtteil-Aktivist.

Weiter Sprachrohr der Bürger

Dabei sei es schon immer Ziel des Quartiermanagements im Allgemeinen gewesen, so Maik Rügemer, selbst tragende Strukturen in den Stadtteilen zu schaffen. Der Arbeitskreis werde jedenfalls seine Aufgabe, Sprachrohr der Bürger beim Thema Wohnumfeld in der Neckarstadt-West zu sein, weiter aktiv wahrnehmen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020