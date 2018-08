Neubau beginnt im September

Am Stempelpark in Käfertal entsteht nun ein Rewe-Supermarkt. „Im September 2018 beginnen die Bauarbeiten“, teilt die mittlerweile zuständige Schoofs Immobilien GmbH aus Frankfurt mit. Die Eröffnung sei Ende 2019 geplant. Das Unternehmen reagiert damit auch auf im Stadtteil kursierende Gerüchte, aus dem Projekt eines Vollsortimenters – also eines Supermarkts mit breitem Angebot – werde nichts.

Über dem Einkaufsmarkt sollen 28 neue Mietwohnungen errichtet werden, alle barrierefrei. Für die Mieter wird eine Tiefgarage gebaut, in der auch Anwohner aus der Umgebung des Stempelparks Stellplätze mieten können. Der gesamte Gebäudekomplex soll bis zum Frühjahr 2020 fertig sein.

Projekt läuft seit zwei Jahren

Der Mannheimer Projektentwickler Egon Scheuermann und die Gesellschaft Pro Concept Holding AG begannen 2016, das Gelände zwischen Gartenstraße, Mannheimer Straße und Kulturhaus umzugestalten. Die Frankfurter Schoofs Immobilien GmbH hat die Planung übernommen und wird den Neubau nun realisieren. „Bei einer Bürgerinfoveranstaltung wollen wir gemeinsam mit Verantwortlichen der Stadt Mannheim weitere Informationen zum geplanten Ablauf des Bauvorhabens geben“, kündigt Geschäftsführer Mohamed Younis an. „Den Termin dazu werden wir in Kürze veröffentlichen.“

Trotz schonender Bauweise und dem Einsatz von lärmreduzierten Maschinen könne es während der Arbeiten zu Beeinträchtigungen kommen, so das Unternehmen. Sollte das der Fall sein, würden die Anwohner „schon jetzt um Verständnis“ gebeten.

Mangelnde Informationen beklagt

Als wesentliche Ziele des Projekts werden unter anderem die Stärkung der Nahversorgung, die Schaffung neuer Wohnungen sowie die Aufwertung von Grünflächen – also konkret des Stempelparks – genannt.

Stadtrat Roland Weiß (Freie Wähler/Mannheimer Liste) hat sich zuvor bei den Projektentwicklern nach dem weiteren Fortgang erkundigt. „Offen gestanden bin ich in großer Sorge“, schrieb er. Kürzlich seien Trauerkränze am Bauzaun angebracht worden, da sich hartnäckig das Gerücht halte, dass das Projekt eines Vollsortimenters „gestorben“ sei. Weiß beklagte mangelnde Informationen: „Die Umstände über den Verlauf der Projektentwicklung sind alles andere als der Sache dienlich.“ Auch unter der auf dem Bauschild für interessierte Bürger genannten Telefonnummer würden „nur völlig unzureichende Auskünfte gegeben“.

In seiner Antwort an Weiß kündigte Younis an, auf die Gerüchte mit der nun verschickten Pressemitteilung zu reagieren. „Wir werden auch die öffentliche Kommunikation verbessern, so dass solche Aktionen, wie von Ihnen berichtet, künftig nicht passieren sollten“, so der Geschäftsführer.

Weiß zeigt sich nun erleichtert. Das für Käfertal-Mitte so wichtige Projekt dürfe nicht „in Verruf und Misskredit“ gebracht werden. Er freue sich auf ein baldiges Kennenlernen und den persönlichen Austausch mit den Verantwortlichen des Neubaus am Stempelpark.

