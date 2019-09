Neubau ersetzt das bestehende Haus

„Tiefer als das Meer“: Mit dieser einfachen Lithurgie fand der Gottesdienst zum Einklang auf das Gemeindefest auf dem Gelände der Auferstehungsgemeinde in der Gartenstadt statt. Die kleine, idyllisch auf einem Hügel gelegene Kirche, lud schon von weitem zu einem Besuch ein.

Gebetswand mit Anliegen

In der Kirche selbst, so erklärte Pfarrer Florian Binsch, stand eine Gebetswand, die der Klagemauer ähnelte und in die jedes Gemeindemitglied seine Gebetsanliegen stecken konnte. In seiner Amtszeit sei es das zweite Gemeindefest, das er mit seiner Gemeinde und vielen Besuchern feiern kann, erklärte Binsch. Die Feste tragen dazu bei, um mit Gemeindemitgliedern ins Gespräch zu kommen und zusammen das Leben feiern zu können.

Eröffnet wurde das Fest auf dem Vorplatz vom Posaunenchor unter Leitung von Sonja Nemet. Später unterhielten auch die Kuhbuckel Band, der Kinderchor der Gemeinde sowie die Kindergärten der Abendröte, Rottannenweg und der Hessischen Straße.

Der Kindergarten Abendröte ist im Obergeschoss des Pfarrhauses untergebracht. Nicht gerade von Vorteil für die Gemeindesekretärin, die sich im Erdgeschoss auf ihre Arbeit konzentrieren muss, finden viele. Das Gemeindehaus auf dem Gelände, in dem auch der Kindergarten untergebracht war, soll abgerissen und in veränderter Form wieder aufgebaut werden. Auf den Abriss hofft Pfarrer Binsch noch in diesem Herbst. Auf der bewährten Stelle soll dann das neue Zinzendorf-Haus (Alten- und Pflegeheim) entstehen, da das jetzige Haus dringend einen Neubau erfordere. In das Zinzendorf-Haus integriert wird ein für die Gemeinde nutzbarer Raum. Auf ihr altes Gemeindehaus mit den Räumlichkeiten muss die Auferstehungsgemeinde zukünftig verzichten.

Erlös fließt in Holzofen

Bei der großen Tombola des Gemeindefestes gab es eine Reise in eine Stadt der Wahl mit einer Übernachtung zu gewinnen, gesponsert wurde der Hauptpreis vom Sonnenklar Reisebüro. Der Erlös der Verlosung und des gesamten Festes fließt in die Anschaffung eines Holzofens, den die Gemeinde bald neben der Kirche aufbauen und nutzen möchte.

