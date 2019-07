Neue Mitte nimmt Gestalt an

Manchmal hilft die Vogelperspektive. Trampelpfade statt einer klaren Wegeführung; kaum genutzte Grünflächen; Gebäude und Garagenzeilen, die wie Sperrriegel wirken und Angsträume schaffen: Der Blick von oben zeigt nach Ansicht von Matthias Henes, wo in Schönau-Nordwest Handlungsbedarf besteht. Der Vertreter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG war gemeinsam mit seinem Kollegen Ninos Mamou und Stadtplaner Jörg Ackermann in den Schönauer Bezirksbeirat gekommen. Dort stellte er den Stand der Erneuerungsmaßnahme in der nordwestlichen Ecke des Stadtteils vor.

Wie mehrfach berichtet, will die GBG in dem Gebiet nördlich der Lilienthalstraße und östlich der Königsberger Allee bis zur Straßenbahn-Endschleife den Wohnungsbestand grundlegend sanieren und modernisieren. Betroffen sind 1743 Wohnungen in 72 Gebäuden, die zum Teil abgerissen werden – was vor allem an der Königsberger Allee bereits passiert ist. Nicht zuletzt geht es darum, bis zum Jahr 2027 neue Wohnungszuschnitte – zum Beispiel für Familien mit Kindern – zu schaffen und Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten anzusiedeln.

Dass die Betrachtung über die einzelnen Gebäude allerdings weit hinaus geht, machte GBG-Architekt Mamou im Beirat deutlich. Es gebe in dem Gebiet zwar sehr viele Wege und Pfade, aber „es fehlt die innere Erschließung“. Auch quartierübergreifend seien die Anbindungen alles andere als optimal, und einzelne Spielflächen lägen „isoliert“ im Gelände. Die GBG schlägt deshalb eine „Ringverbindung durchs gesamte Quartier mit integrierten Spielflächen“, Bänken zum Verweilen und guter Beleuchtung vor.

Seit Jahren Angstraum

Insbesondere an der Königsberger Allee möchte die GBG auch die Gebäudestruktur verändern. Statt hoher Häuser, die wie ein Sperrriegel wirken, sollen die Gebäudegrößen zum Innenbereich hin ansteigen und die Komplexe offener gestaltet werden. Im südlichen Teil ist eine Reihenhaussiedlung mit rund 40 dreigeschossigen Einheiten angedacht, die aus Kostengründen nicht unterkellert werden sollen.

Ein zweiter ganz wesentlicher Teil der Erneuerungsmaßnahme Nordwest ist die Umgestaltung der Straßenbahn-Endschleife und des gesamten westlich angrenzenden Blocks zwischen Lilienthalstraße, Marienburger Straße und Sensburger Weg. Die Endhaltestelle ist seit Jahren als Angstraum gefürchtet, außerdem sprechen Anwohner von einer Rattenplage. Durch den Abriss von Häuserblocks, so Jörg Ackermann, entstehe „ein großes Baufeld“, das viele Gestaltungsmöglichkeiten lasse.

Ideen gibt es mehr als genug. Das zeigte sich im Mai beim „Tag der Städtebauförderung“. Jeder konnte Ideen zur Umgestaltung der Endschleife äußern, insbesondere Jugendliche nutzten die Gelegenheit – und pinnten ihre Vorschläge auf ein großes Luftbild. So können sie sich etwa im inneren Bereich der Endschleife ein Basketballfeld vorstellen. Weitere Stichworte waren zum Beispiel Hundepark, Wasserspielplatz, Parcours, schöne Außengastronomie oder Trampolinpark.

Besonders viele Zettel klebten die Teilnehmer auf das ehemalige Penny-Gebäude am nordwestlichen Rand der Straßenbahnschienen, etwa Gymnastikraum, Stadtteilzentrum, Sozial- oder Lesecafé. Ackermann brachte das auf einen Nenner: „Eine zentrale Begegnungsstätte ist einer der Wünsche“, und diese Idee sei „durchaus etwas, was in unser Portfolio passt“. Grundsätzlich sei die Stadt bereit, eine solche Stätte zum Beispiel gemeinsam mit der Caritas in Angriff zu nehmen.

Allerdings müsse man sich zuvor über die genaue Nutzung klar werden. Wie ließe sich ein solches Zentrum auslasten? Ginge das zu Lasten bestehender Einrichtungen – Stichwort Siedlerheim oder Jugendhaus? Was könne man darüber hinaus anbieten? Oder ließen sich bestehende Angebote an dieser Stelle bündeln? Solche Fragen seien zu klären. In der Bezirksbeiratssitzung selbst brachte ein Anwohner auch einen zweiten Supermarkt ins Gespräch, der jetzt noch vorhandene sei völlig überlastet, „für viele ein sehr schlechter Zustand“, sagte er – und erhielt aus dem Publikum Beifall.

Zurzeit entwirft ein Planungsbüro ein Rahmenkonzept für die Umgestaltung des Bereichs an der Endschleife. Alle gemachten Anregungen, versprach Ackermann, fllössen in die Ausarbeitung ein. Im Herbst 2020 soll sich ein städtebaulicher Wettbewerb daran anschließen – immer wieder begleitet von Bürgerbeteiligungen. Erst danach werde feststehen, wie es weitergeht.

