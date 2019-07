Neue Sprecher: Götz, Cademartori, Heberer

Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat ihre Sprecher für die einzelnen Stadtteile gewählt. Das gab der Mannheimer Kreisverband in einer Mitteilung bekannt. In der Neckarstadt-Ost und -West sowie Herzogenried und Wohlgelegen ist dies Reinhold Götz (kleines Bild links). Er ist auch Themensprecher für Wohnen. Daneben stehen die meisten SPD-Mitglieder in den Bezirksbeiräten fest.

In den Bezirksbeirat der Neckarstadt-Ost entsendet die SPD Hans-Georg Dech, Kerstin Hörig und Sascha Brüning. In der Neckarstadt-West ist es bislang Christiane Sobel. Zwei weitere Mitglieder wird die SPD nachnominieren, teilte sie mit.

Weiteres Amt

Isabel Cademartori (kleines Bild Mitte) ist erste SPD-Ansprechpartnerin für die Stadtteile Innenstadt und Jungbusch. Außerdem ist sie Sprecherin der SPD-Fraktion im Gemeinderat für Verkehr, Zusammenhalt und Internationales. SPD-Bezirksbeiräte dort sind Marco Andelic und Karim Baghlani.

Helen Heberer (kleines Bild rechts) ist nun erste SPD-Ansprechpartnerin für die Stadtteile Schwetzingerstadt, Oststadt, Neuostheim und Neuhermsheim. Die Bezirksbeiräte sind Nazan Kapan und Emre Kus für Schwetzingerstadt und Oststadt; Margot Liebscher und Harry Kroiß für Neuostheim und Neuhermsheim. jor/(Bilder: SPD)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019