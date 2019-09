Neue Termine für Abfallentsorgung

Aus betrieblichen Gründen verschiebt sich die Abfallentsorgung. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Änderungen in der kommenden Woche sind wie folgt: Statt am Freitag, 20. September, wird Restmüll und Papier in Haushalten mit wöchentlicher Leerung einen Tag später abgeholt. In Gebieten mit einer 14-täglichen Restmüllabfuhr wurde die Verschiebung bereits bei der Planung berücksichtigt. Das gilt auch für die Biotonne und Wertstofftonne. Ein Blick in den Abfallkalender ist ratsam. Sollten die neuen Termine nicht eingehalten werden, wird der Abfall in den darauf folgenden Tagen entsorgt. Alle nicht genannten Abfuhrtage bleiben unverändert. lia

