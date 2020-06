Neuer Friseurladen eröffnet im Juli

„Ich liebe das Kreative, vom Färben bis zu neuen Frisuren“, sagt Michael Thron. Die Kreativität will er ab 1. Juli in seinem eigenen Geschäft in der Windeckstraße 11 auf dem Lindenhof unter Beweis stellen. „Haar Thron“ heißt dann auch der Friseurladen, der sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Trend Cut“ befindet. Nach sieben Jahren als Angestellter freut sich der Friseurmeister nun auf die neue Herausforderung. Der Laden ist dienstags von 12 bis 21 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Kontakt unter Telefon 0621/43 63 57 39 oder 0176/32 89 37 68. red/se

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.06.2020