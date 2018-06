Neuer intensiver Blick auf das Grundgesetz

Anzeige

„Wir haben mit unserem Plakat dargestellt, welche Artikel wir am wichtigsten finden“, erklärt Giacomo Vella (13) und zeigt auf der Collage, welcher Teil von ihm stammt: „Der Schutz von Ehe und Familie, weil ich meine Familie liebe und sie das Wichtigste für mich ist“, steht dort. Die Zehntklässler haben sich in Gruppen mit dem Thema auseinandergesetzt. „Wir wollten das Grundgesetz in leichter Sprache darstellen. Damit jeder es versteht“, erläutert Vassiliki Karaiskos (16) das Poster ihrer Gruppe. Die Jungen aus ihrer Klasse haben einzelne Grundrechte wie das Briefgeheimnis (Artikel 10) oder den Schutz der Wohnung (Artikel 13) herausgegriffen und auf Fotos dargestellt, wie diese verletzt werden.

Die Projektidee stammt von Lehrerin Burcak Tuncel-Tülek, die auch den Kontakt zwischen DTI und JKGS hergestellt hat. Professor Franz Egle, Baklans Stellvertreter und geschäftsführender Vorsitzender des DTI, kündigte für 2019 ein „musikalisch-kulturelles Integrationsprojekt“ unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann an. Im Hinblick darauf wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen DTI und dem FC Türkspor getroffen, auch mit der JKGS ist eine weitere Zusammenarbeit vorgesehen.

