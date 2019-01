Neuer Markt öffnet voraussichtlich im April

Der Rewe-Markt im Bromberger Baumgang auf der Schönau macht Ende Januar dicht. „Letzter Verkaufstag ist der 26. Januar“, teilt Pressesprecherin Susanne Amann auf „MM“-Anfrage mit. An diesem Tag habe der Markt am Lena-Maurer-Platz noch bis 20 Uhr geöffnet.

Für Unmut bei den Schönauern hatte zuvor gesorgt, dass eine Unterschriftenliste der Bürger gegen die Schließung nicht im Markt ausgelegt worden sei, wie Helmut Probst und August Mehl bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung im Emmaussaal berichtet hatten. Die Rewe Markt GmbH reagierte auch hierzu auf die „MM“-Nachfrage: Das Auslegen solcher Dokumente sei in den Märkten „unter anderem auch aus Datenschutzgründen grundsätzlich nicht erlaubt“.

Als Gründe für die Schließung erklärt Rewe: „In einer Situation, in der ein Rewe Supermarkt nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist, wird unsererseits analysiert, ob der Standort und somit die Nahversorgung mit unserem Discounter Penny gesichert werden kann.“ Nach einer Umbauphase soll deshalb an gleicher Stelle ein Penny Markt eröffnen – „voraussichtlich im April 2019“, so Susanne Amann. Mit dem Konzeptwechsel sei die „Nahversorgung mit frischen Lebensmitteln in Mannheim-Schönau auch in Zukunft sichergestellt“. Die Mitarbeiter vor Ort würden weiter beschäftigt und seien in umliegenden Rewe-Märkten im Einsatz.

Der Rewe-Markt war im Zuge der Erneuerung des Lena-Maurer-Platzes zunächst erweitert worden, zuletzt musste jedoch die Frischetheke schließen. „Demographischer Wandel, verändertes Einkaufsverhalten, harter Wettbewerb und sich verändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen stellen den Lebensmitteleinzelhandel vor immer neue Herausforderungen“, teilt Rewe mit. Diese Veränderungen könnten die Standortbedingungen für einen Supermarkt nicht nur verändern, „sondern auch einen negativen Einfluss auf seine Kostenstruktur nehmen“.

Freitag, 18.01.2019