Neuer Messplatz: mit Pfosten und Schranken gegen Lkw

Mannheim.Die Stadt möchte nach Klagen von Politik und Anwohnern den Neuen Messplatz für unberechtigten Lkw-Verkehr sperren. Wenn keine Veranstaltungen stattfinden, sollen Pfosten und Schranken dafür sorgen, dass nur noch Pkw auf das Gelände fahren. Erforderliche Umbauten könnten demnächst beginnen und im Frühjahr abgeschlossen werden, so die Stadt aus Anfrage der Zeitung.

Laut Plan, den die Stadt jetzt vorlegte, wird der vordere Teil des Messplatzes drei Zufahrten erhalten, durch die nur kleinere Fahrzeuge ein- und ausfahren können. Eine Öffnung für Lkw, Fahrzeuge von Schaustellern oder Veranstaltern, soll durch die städtische Event und Promotion GmbH erfolgen. Derzeit werde zudem verwaltungsintern diskutiert, ob ein legaler Ruheplatz für Lkw-Fahrer in der Stadt eingerichtet werden könne. Ergebnisse liegen hierzu aber noch nicht vor.

Bei der Herbstmesse sei es erneut zu Problemen gekommen, berichtet Roswitha Henz-Best, örtliche Bezirksbeirätin der CDU, nach Gesprächen mit den Schaustellern. Die Christdemokraten hatten daher in einem Schreiben an Oberbürgermeister Kurz auf „spürbare Verbesserung“ gedrungen. „Es wäre wichtig, dass den Schaustellern und den anderen Nutzern sowie den Besuchern aus Mannheim und der Region in absehbarer Zeit die Bedingungen geboten werden, die man von einem Messplatz erwarten kann“, so Fraktionschef Claudius Kranz.

„Autohof“ im Internet

Im Frühjahr hatten sich der Schaustellerverband und Parteien über die Verhältnisse beschwert und die Kommune zum Handeln aufgefordert. Vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden stehen bis zu 100 Fahrzeuge auf dem Gelände. Der Platz werde sogar im Internet unter „Autohof Mannheim“ angezeigt, so die CDU. Die Transporter würden aber nicht nur den Aufbau der Veranstaltungen blockieren, sondern auch Stromverteilerkästen und den Bodenbelag ruinieren. Notdürftig geflickte Stellen im Asphalt seien wieder löchrig, so Henz-Best. Der gesamte Platz müsse daher grundhaft erneuert werden. Die Bezirksbeirätin vermisst außerdem Vorschläge, wie man den Parkplatz zwischen Herzogenriedpark und Bad für Lkw sperren will. Derzeit gebe es nicht einmal Parkverbotsschilder. Das bereite dem Park Probleme, wenn dort Veranstaltungen seien. Das gesamte Konzept sei unausgegoren und sollte im Bezirksbeirat besprochen werden, so die Politikerin. Die SPD begrüßt indes den Plan. „Wir sind zufrieden mit den Maßnahmen, die eine komplette Sperrung für den unberechtigten Lkw-Verkehr vorsehen“, so Stadtrat Reinhold Götz. Die Zeiten, in denen der Platz als Übernachtungsmöglichkeit genutzt wurde, müssten vorbei sein. Götz weiter: „Die Anwohner können aufatmen, weil künftig Belästigungen durch Lärm- und Verschmutzung entfallen.“ Stadtrat Thorsten Riehle ergänzt: Der vordere Teil des Messplatzes soll künftig als Parkplatz für den Stadtteil fungieren und so die Parksituation entspannen. Die SPD fordert nun, dass angekündigte verkehrsrechtliche Maßnahmen zügig umgesetzt werden (Maybachstraße, Parkplatz im Herzogenried, Max-Joseph-Straße), damit Lkw nicht dort parken. Die Einrichtung eines legalen Ruheplatzes für die Fahrer sei wichtig, um ein Ausweichen in Wohngebiete dauerhaft zu verhindern.

Ein Autohof, wie von Manchem gewünscht, ist für die Stadt derzeit keine Option. Um für einen Betreiber interessant zu sein, müssten große Flächen an der Autobahn zur Verfügung stehen, heißt es: „Hier wurden in Mannheim bislang keine geeigneten Flächen lokalisiert.“ Laut Verwaltungsvorschriften müssen besondere Voraussetzungen für einen Autohof erfüllt sein, wie etwa 100 Stellplätze sowie Öffnungszeiten mit Gastronomie und Tankmöglichkeiten rund um die Uhr.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018