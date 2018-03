Neuer Mittelpunkt des Stadtteils wird bis zum August fertig

Anzeige

Erfreut ist der Bürgermeister auch, dass das anliegende Richard-Böttger-Heim seinen Vorplatz neu und zum Meeräckerplatz hin offen gestalten will. „Im August 2018 soll der Meeräckerplatz fertiggestellt und dann Mittelpunkt des schönen Lindenhof sein“, sagte Quast.

Klaus Elliger, Fachbereichsleiter Stadtplanung, erklärte: „Durch die neue Anordnung erhält der Platz eine ganz neue Aufenthaltsqualität.“ Die Fläche, auf der vorher Fahrzeuge kreuz und quer parkten, werde als Marktfläche frei gehalten durch eine fußläufig durchlässige Linie mit 75 Zentimeter hohen Sitzhockern. Markthändler könnten über die Feuerwehrzufahrt im südlichen Platzbereich auf den Platz fahren. Zum Asphaltbelag erklärte Christa Backhaus-Schlegel, Fachbereichsleiterin Tiefbau: Durch ein besonderes Verfahren erhalte der Belag eine natürlich helle Farbe.

Drei Energiepoller ermöglichten beim Wochenmarkt von Cityevents kurze Wege der Energieversorgung. Zusätzlich zur neuen Beleuchtung erfolge eine Installation mit W-Lan. Nach jahrelangen Diskussionen über die Gestaltung des Meeräckerplatzes freuten sich auch die zahlreich erschienenen Stadtteilakteure über den Baubeginn. „Darauf hat die Bürgerinitiative ’Mäuse für den Meeräckerplatz’ hingearbeitet, ebenso wie Stadträtin Adelheid Weiss (CDU) im Gemeinderat oder die Bezirksbeiräte“, sagte Stadträtin Heidrun Kämper (SPD).

Kernelemente der Bürgerinitiative seien die sichelförmige Bank, gespendet von Diringer & Scheidel, und der Baum am östlichen Platzende. Die Akzentbeleuchtung an ausgesuchten Stellen am Baum spende die MVV. „Die Bürgerinitiative wird weitersammeln, um zu Grün und Bepflanzung noch einiges beizutragen“, kündigte Kemper an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018