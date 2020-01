Neuer Rathauschef wird mumifiziert

Wenig winterliche dreizehn Grad Außentemperatur und auch im Trausaal des Rathauses in Rheinau ging es ausgesprochen heiß her beim Neujahrsempfang mit Machtübernahme durch die Karnevalisten des RCV „Die Sandhase“. Durch ein Spalier von Stadträten, Bezirksbeiräten, Karnevalisten und weiteren Rheinauer Bürgern marschierte Stadtprinzessin Maren-Michelle I. gezielt zum Rednerpult. Nach Verkündung ihres Mottos und Austausch von Geschenken verkündete sie forsch: „Jetzt stürmen wir das Rathaus!“

Doch Sandhase-Präsident Holger Kubinski belehrte sie eines Besseren. Schon seit dem Irakkrieg Mitte der 1990er Jahre, als auch die Fasnacht ausfiel, gibt es auf der Rheinau keinen „Rathaussturm“ mehr. „Weil sich das auch sehr martialisch anhört“, so Kubinski. Doch die Macht im Rathaus während der Kampagne 2019/20 gehöre dennoch den Rheinauer Karnevalisten.

Lob für Bürgerserviceteam

Das hörte Rathauschefin Lena Lawinger gar nicht gern. Erst im Oktober habe sie den Bürgerservice übernommen. Sie dankte den Rheinauer Bürgern, Bezirksbeiräten und Stadträten in ihrer kurzen Neujahrsansprache für ihre vielen Aktivitäten und Aktionen, mit denen sie das Leben im Stadtteil bereicherten. Auch die Sandhase habe sie kennengelernt als engagierten Verein, der in der Jubiläums-Kampagne 2018/2019 zudem die Stadtprinzessin stellte, verbunden mit zusätzlichem großen Engagement. Die Bürgerserviceleiterin bedankte sich für „die tolle Aufnahme im Stadtteil“. Sie freue sich schon auf die neuen Projekte.

Lob gab es nicht zuletzt für das engagierte Bürgerservice-Team – „die tolle Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern“. Und diese wollte sie nicht ohne weiteres den Narren überlassen. Zunächst versuchte es die Rathauschefin mit Bestechung, indem sie den Narren die mit Süßigkeiten gefüllte Stadtteilkasse übergab. „Ich gebe nicht so einfach die Verantwortung ab für mein Team, sondern ich muss erst einmal sehen, ob die Leute das auch im Griff haben“, meinte sie zu den zahlreich erschienenen Gästen. Schließlich sei die Mannheimer Stadtverwaltung die modernste Stadtverwaltung Deutschland.

Zur Erklärung des Wertes ihrer Mitarbeiter griff sie weit zurück auf Hochkulturen wie in Ägypten, in der angesehene Verwaltungsbeamte mumifiziert wurden. Zumindest diese Kunst sollten auch die Rheinauer Karnevalisten beherrschen. Dreißig Sekunden Zeit räumte sie Präsident Kubinski ein, sich unterstützt von zwei Helfern in eine Mumie zu verwandeln. Das erklärte nun auch, warum die Rathauschefin mit einer Riesenpackung Klopapier zum Neujahrsempfang gekommen war. Das gute Klopapier wolle sie verschwenden, fragte der Präsident in der Hoffnung, die ihm bevorstehende Prozedur vermeiden zu können. Doch als modernste Stadtverwaltung Deutschlands, sei auch die Verwaltung bestens ausgerüstet, gab die Bürgerserviceleiterin schlagfertig zurück. Der Präsident wählte sich zwei Helfer aus: die Stadtprinzessin und mit dem Chef der Eigenbetriebe Friedhöfe, Andreas Adam, auch noch einen waschechten Experten. Die Gäste hatten jedenfalls ihren Spaß, als Holger Kubinski im Eilschritt mumifiziert wurde.

Auf die Klorolle als Krönung auf dem Kopf wurde sogar noch ein Strohhut gesetzt. Da er jetzt eine tragende Rolle in punkto Mumifizierung habe, bot Kubinski dem Chef der Friedhöfe lachend die Unterstützung der Sandhase Narren an, falls die Mumifizierung vielleicht eines Tages – wie einst bei den Herrschern in Ägypten – auch in Mannheim Mode werden sollte.

Riesenbrezel zum Trost

Nach der Schlüsselübergabe sowie der Fahne der Sandhase an Lena Lawinger zum Hissen auf dem Rathausdach gab es als Trost für die entmachtete Rathauschefin nicht nur eine Riesenbrezel, sondern auch einen leckeren Sandhase-Sekt. Die Sandhase stießen mit ihren Gästen an auf eine erfolgreiche Kampagne, vor allem kein stürmisches Wetter beim Fasnachtsumzug, der deshalb im vergangenen Jahr ausfiel.

