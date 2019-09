Neuer Seelsorger mit Herz

Die Freude in der Jugendkirche Samuel im Luisenring ist groß, denn endlich gibt es wieder einen Jugendpfarrer der sich mit allen Sinnen auf die neue Aufgabe dort freut. Er heißt Tobias Streit, ist 32 Jahre alt und seine Heimat ist ein kleines Dorf namens Schuttern, das zwischen Offenbach und Lahr liegt.

Hier engagierte er sich bereits als Ministrant und war in der Katholischen jungen Gemeinde tätig. Die Freude, Jugendliche für Gott zu begeistern war bereits zu dieser Zeit in ihm gewachsen und wurde auf seinem Weg immer größer. Somit war es wohl eine Fügung Gotts, dass er nun in die Jugendkirche Samuel gerufen wurde. Bei der feierlichen Einführung am Sonntagabend sagte er: „Ich habe richtig Bock dazu, dass wir einen gemeinsamen Weg wagen“, und wurde sofort mit einem großen und langen Applaus von den vielen Besuchern in seiner neuen Wirkungsstätte begrüßt. Auch Dekan Karl Jung hieß Tobias Streit herzlich willkommen und sagte: „Es gibt hier große Aufgaben für Tobias Streit“, dann verlas er das offizielle Ernennungsschreiben.

Segen für den Neustart

Danach leget er seine Hände auf den Kopf des neuen Jugendpfarrers und sprach den Segen aus. Für einen guten „Neustart“, was auch das Thema des Gottesdienstes war, überreichte der Kaplan dem Jugendpfarrer dann ein Bild mit einem bunten Kreuz.

Dass Tobias Streit bereits bedeutende Spuren auf seinem Weg hinterlassen hat, zeigte unter anderem eine große Abordnung aus der Seelsorgeeinheit Hockenheim, die zum Neustart ihres ehemaligen Kaplans nach Mannheim kam. Dort war es für Streit ebenfalls sehr wichtig, mit Jugendlichen zu arbeiten und er schaffte es, eine große Schar für Gott zu begeistern. Sein Primizspruch „Geh zu allen Menschen und mach sie zu meinen Jüngern“ steht nicht nur auf einem Blatt, sondern lebt in Tobias Streit und begleitet ihn, wohin er auch geht. Auf seiner Reise zum Jugendpfarrer gab es viele Haltestellen für den Seelsorger mit Herz. 2007 stieg er ins Priesterseminar ein, machte 2011 ein siebenmonatiges Praktikum in Konstanz- Petershausen, dann folgte die große Externitas in München. Danach war Streit als Theologe in der Seelsorgeeinheit Ettlingen tätig und erhielt im Juni 2015 die Diakonweihe in Elzsach. Bis zur Priesterweihe in Freiburg im Mai 2016 war er Diakon in der Seelsorgeeinheit Eutlingen. Nach drei Monaten als Vertretungspriester in Malsch durfte er drei Jahre als Kaplan in der Seelsorgeeinheit Hockenheim wirken und war dabei auch Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Wiesloch. Nun ist Streit, dem seine Familie sehr wichtig ist, in Mannheim angekommen und freut sich auf eine tolle Zusammenarbeit. „Ich durfte schon einiges hier miterleben und wurde sehr herzlich aufgenommen. Es ist toll, was hier alles geleistet und getan wird und wie engagiert das ganze Team ist“, sagte Streit.

Er bewundert auch, was die Jugend hier alles stemmt und freute sich, dass er den Versöhnungsabend am vergangenen Donnerstag miterleben durfte. Auch das Team der Jugendkirche Samuel freut sich sehr, dass die Stelle des Jugendpfarrers, die nach Daniel Kunz ein Jahr unbesetzt war, nun wieder ausgefüllt ist. „Wir freuen uns, dass wieder Unterstützung da ist. Tobias Streit ist total motiviert und freut sich, somit haben wir wieder beste Voraussetzungen“, sagte das Team der Jugendkirche Samuel stolz. Der neue Jugendpfarrer wurde nach dem Gottesdienst, der von der Band „Spirit of Samuel“ mitgestaltet wurde, von seiner neuen Gemeinde sogar mit einem kleinen Tisch-Feuerwerk und einem Goldregen, der auf die Gemeinde rieselte, herzlich begrüßt.

Am Ende des Gottesdienstes nahm sich der neue Jugendpfarrer Streit bei einem Umtrunk dann noch die Zeit, mit allen Interessierten zu sprechen, um sie näher kennenzulernen. Denn streit ist es wichtig, die Kirche selbstverständlich in den Alltag zubringen, ganz ohne Berührungsängste.

Info: Weitere Bilder unter morgenweb/mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019