Neues Zuhause für 72 000 Aale

Joachim Fahlke, Kraftwerkschemiker und Gewässersicherungsbeauftragter ist ebenfalls als Helfer im Einsatz. „340 Kilogramm Fisch werde freigelassen“, gibt er erfreut zur Kenntnis. Der Stopp in Mannheim ist der Höhepunkt der Aktion: An diesem Tag werden insgesamt am nördlichen Oberrhein 90 000 Fische im Rhein frei gelassen.

Bestand ist gefährdet

Der Grund für diese außergewöhnliche Aktion ist der gefährdete Bestand des Aals. Das Vorkommen des europäischen Vertreters – mit dem klangvollen lateinischen Namen Anguilla Anguilla – sei seit den 90er-Jahren massiv zurückgegangen, so Schmidt. Die Gründe seien vielschichtig und noch nicht komplett erforscht. Ein Problem sei der Lebensraum, der immer weniger geeignet ist, was nicht zuletzt an Parasiten und fischfressenden Vögeln liege. Dadurch habe der Aal erschwerte Bedingungen an den tausende von Kilometern entfernten Sargassosee im Atlantik zurückzuschwimmen, wo er laicht und schließlich stirbt, bevor der Nachwuchs das Licht der Welt entdeckt. „Durch die Industrialisierung ist der Bestand geschrumpft“, gibt Lars Renken zu Bedenken. Außerdem sei er ein sehr beliebter Speisefisch. Daher zählen nicht zuletzt Fischervereine zu den Kunden der Aalversandstelle in Hamburg. Ein Mitarbeiter weiß, warum der Aal für das Ökologiesystem so wichtig ist: „Er zählt zur Gesundheitspolizei des Gewässers.“ Der Raubfisch esse auch Aas – genauer: „Er räumt auf.“

Die Schüler sind bereits vollkommen im Aal-Fieber: Nach einem Vortrag im GKM haben sie bereits einiges über die wendigen Fische gelernt. „Sie können bis zu 30 Jahre alt werden“, weiß Alicia. „Und sie lernen ihre Eltern nie kennen. Das ist sehr traurig.“ Angst vor den Tieren hat die neugierige Schülerin nicht: „Sie sind ein wenig glitschig.“ Auch Tim berührt vorsichtig die Fische im weißen Becken. „Man darf sie nicht festhalten “, erklärt der Zehnjährige und ergänzt: „Außerdem dürfen sie nicht austrocknen.“ Der Schüler hat gelernt, dass die Tiere zu Beginn ihres Lebens durchsichtig sind. „Sie werden etwa einen Meter lang. Das ist ungefähr so lang wie mein Arm“, weiß auch Schülerin Clara.

Kurze Zeit später heißt es: Raus aus den Schuhen und Strümpfen und ab ins kühle Nass. Bis zu den Waden stapfen die Kinder jeweils zu zweit mit einem Eimer voller Aale in den Rhein. Vorsichtig greifen sie in den Eimer und bringen die Fische dazu, die Kiste zu erlassen.

„Es hat gekitzelt“

Josefine und Ledi sind begeistert. „Ich hab zum ersten Mal einen Aal gesehen“, sagt die Zehnjährige. „Davor war ich sehr aufgeregt.“ Auch Leonie und Alessia haben Aale aus zwei Eimern in die Freiheit gelassen. Jetzt stellen sie sich zum dritten Mal dafür an. „Mir hat es sehr gut gefallen“, schwärmt Alessia. „Als die Fische unter meine Füße geschwommen sind, hat es gekitzelt.“

Lydia Langlotz, Lehrerin der Klasse 4c der Wilhelm-Wundt-Schule ist zum ersten Mal bei der Aktion dabei. „Es ist sehr interessant und gut organisiert“, lobt sie. „Die Kinder werden gut betreut.“ Die neunjährige Arwen ist besonders glücklich: „Mir hat es am besten gefallen, dass wir die Aale streicheln durften.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.05.2018