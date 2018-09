Neumarkt soll ein Ort der Begegnung werden

Seit August ist die Neckarstadt-West Sanierungsgebiet. Durch die Baumaßnahmen soll auch der Neumarkt neu gestaltet werden. Christian Konowalczyk vom Stadtplanungsamt erklärte dazu im Bezirksbeirat Neckarstadt-West: „Um dem Neumarkt mehr Aufenthaltsqualität zu geben, haben die MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH (MWSP) und der Fachbereich Stadtplanung einen Wettbewerb mit fünf Bürogemeinschaften durchgeführt.“ Ziel sei die Entwicklung eines Konzepts, um den Platz in seiner Gesamtheit im Stadtraum wieder spürbar und wirksam zu machen.

Durch kleine bauliche Eingriffe unter Beteiligung der Bürger sollen die Aufenthalts- und Gestaltungsqualität auf dem Neumarkt erhöht werden, sodass dieser zu einem „Ort der Begegnung“ wird. Ein besonderes Augenmerk sei dabei auf die Verlagerung des ruhenden Verkehrs und eine Anbindung des Bürgerhauses gelegt worden.

Den ersten Platz belegte bei dem ausgelobten Architekten-Wettbewerb das Team von Greenbox Landschaftsarchitekten PartGmbH zusammen mit Trint + Kreuder d.n.a Architekten PartGmbH. Nach ihrem Entwurf soll gegenüber vom Kulturkiosk ein Projektpavillon zur Bürgerbeteiligung errichtet werden.

Verlagerung von Parkplätzen

Durch die Verlagerung von Parkplätzen vom Neumarkt an die Dammstraße – im Frühjahr 2019 sollen dort 31 zusätzliche Parkplätze entstehen – bestehe die Möglichkeit, die Fläche vor der Neckarschule zu beleben, so Konowalczyk. Durch Holzpodeste rings um eine große Grünfläche soll das Areal besser genutzt werden. Gegenüber vom Bürgerhaus soll darüber hinaus neben einem großen Spielbereich ein „Schattenhain“ entstehen – als Aufenthaltsbereich mit Boule- und Schachspielen. „Zur Umsetzung werden Städtebaufördermitteln beantragt, es sind aber auch städtische Mittel erforderlich“, sagte Konowalczyk.

Die Bezirksbeiräte begrüßten die Aufwertung des Neumarktes. „Doch was ist, wenn es keine Städtebaufördermittel gibt, wird die Neugestaltung dennoch realisiert?“ Das wollten die Bezirksbeiräte Gabriele Thome-Schäffner (parteilos) und Roland Schuster (Die Linke) wissen. Holger Keck (SPD) fand, dass mit der Neuschaffung von Parkplätzen in der Dammstraße beim Wegfall der Parkplätze am Neumarkt nicht viel gewonnen sei. Christian Stalf (CDU) verwies darauf, einen robusten Belag für den Platz vor der Neckarschule zu wählen – damit dort auch gespielt werden könne.

Auch von Seiten der Bürger kam Kritik: Martina Stöbe vermisste bei den Plänen die gewünschte Verkehrsberuhigung rund um den Neumarkt – und wie sehe es generell konkret mit der Bürgerbeteiligung aus? Konowalczyk erwiderte, dass sich der Siegerentwurf dadurch auszeichne, dass die Flächen sukzessive entwickelt werden können und konsequent auf Bürgerbeteiligung gesetzt werde. Die Bevölkerung sei auch bei der Umsetzung aktiv mit einbezogen. Der Stadtplaner erklärte: „Ende 2019 können die Maßnahmen im Haushalt 2020/2021 beantragt werden.“

Thema war auch die Trinkerszene am Neumarkt. Seit diesem Monat kümmern sich zwei Mitarbeiterinnen der Suchtberatungsstelle der Caritas mit einer 20-Prozent-Personalstelle um die Trinker. „Wir schauen, wo es Unterstützungsbedarf gibt und wollen Ansprechpartner für diese Menschen sein“, sagte Streetworkerin Verena Schmidt. Während Stadtrat Gerhard Schäffner forderte, mehr die Anwohner zu schützen, in dem man die Trinkerszene entferne, glaubten Bezirksbeirat Christian Kreklau (SPD), Stadtrat Reinhold Götz (SPD) und Sitzungsleiter Fojkar (Grüne), dass durch Vertreibung das Problem nur verlagert werde.

Sicherheitsmobil vor Ort

Streetworkerin Schmidt ergänzte: „Es sind zumeist Mitbürger, die Hilfe brauchen, und weniger Trinker von außerhalb.“ Zum guten Miteinander am Neumarkt trage aber das Sicherheitsmobil der Polizei bei, insbesondere von Donnerstag bis Samstag von 18 bis 24 Uhr, aber auch tagsüber, wie Klaus Eberle vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung erläuterte. Aktuell gebe es zudem Geschwindigkeitsüberwachungen in der Mittelstraße und auch Abschleppaktionen gegen Falschparker, sagte Eberle.

