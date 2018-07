Neunschwänzige Füchsin begegnet Videospiel-Held

Anzeige

Die Workshops hatten spannende Titel, zum Beispiel „Fantasy Make-up“, „Posing für Anfänger“ oder „Wie baue ich Elfenflügel?“. Auch „Japanisch für Anfänger“ war mit dabei. Dozentin Mona Schreiner stand hierbei im Matrosenkleid auf der Bühne und erklärte Interessierten anhand einer Tafel, wie man im Japanischen Zahlen oder einfache Sätze schreibt. In einem „Maid Café“ servierten perfekt geschminkte Kellnerinnen im Dienstmädchenlook. „Für die Cosplayer ist jedes Kostüm ein Projekt. Sie sitzen tagelang an der Fertigung und Zusammenstellung. Alles muss passen, Makeup, Accessoires und Waffen“, so Fischer.

Am Eingang gab es einen Waffen-Check, denn viele Figuren sind Krieger und tragen überdimensionale Äxte oder Schwerter mit sich – aus Plastik. „Jede Messe hat ihre eigenen Regeln, auf manchen müssen Waffen komplett draußen bleiben. Bei uns darf man alles unter einem Meter mit reinnehmen“, sagte „Waffenkontrolleurin“ Eva Roszczak.

Zauberhafte Kleider konnte man am Stand von Couture Costumes bewundern. „Manga ist nur eine der Richtungen, die ich nähe. Ich habe auch Kleider aus anderen Genres wie Musicals. Ich verkaufe übers Internet und nähe seit Kurzem hauptberuflich, da die Nachfrage so groß ist“, sagte Simone Heneka aus Karlsruhe. „Ich glaube, der Alltag der Menschen ist stressiger geworden, und mit Cosplay suchen sie sich einen Ausgleich.“ Fotos und ganze Foto-Dokumentationen, wie ein Kostüm entsteht, gab es bei NikcKu Cosplay alias Dominique Degenhof aus Gründau.

„Ich bin durch die Frankfurter Buchmesse auf Cosplay aufmerksam geworden und nun seit acht Jahren dabei. Wenn wir Kostüme kreieren, achten wir alle sehr auf Kleinigkeiten“, meinte NikcKu und zeigte Bilder. „Ich bin Arcade Ahri aus dem Spiel League of Legends. Das ist eine Magierin in der Gestalt einer neunschwänzigen Füchsin“, beschrieb Deborah Zimmer aus Darmstadt ihre Cosplay-Figur. „Wenn man mit dem Kostüm in die Öffentlichkeit kommt, sind die Leute oft fasziniert und stellen Fragen, die Reaktionen sind positiv.“ Ihr Freund Anton Dulson ist über Deborah in die Szene gelangt und war an diesem Tag als Schütze Arcade Ezreal unterwegs. „Deborah hat meine Handfeuerwaffe aus Kunststoff selbst gebastelt. Das erste Mal, als ich im Kostüm unterwegs war, war es sehr ungewohnt. Ich war aufgeregt, wenn Fotografen kamen und ich posieren musste. Aber Fotos gehören auf jeden Fall dazu“, sagte Anton.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018