„Nicht jeder fährt ein Auto“

Mannheim.Die geplante Anlage von 52 Parkplätzen am Rheingoldcenter löste auch bei der Lokalen Agenda 21 eine rege Diskussion aus. Die Vorsitzende der Agenda, Altstadträtin Gabriele Thirion-Brenneisen (Grüne), fordert, dass „Chancen genutzt und die Aufenthaltsqualität für Neckarauer Bürger verbessert“ und nicht nur Parkplätze geplant werden sollen.

Der Unternehmer Heinz Scheidel teilte mit, dass Diringer und Scheidel die Räume der Stadtsparkasse sowie des ehemaligen Drogeriemarktes am Rheingoldplatz erwerben wolle. Auf der Grünfläche des Rheingoldplatzes sollten 52 Parkplätze entstehen und 13 Bäume gepflanzt werden. Außerdem wolle man neue Fahrradstellplätze einrichten, eine Bio-Supermarkt eröffnen und eventuell einen Anschluss für Elektrofahrzeuge anbringen, so Klaus Elliger vom Fachbereich Stadtplanung.

In diesem Zusammenhang begrüße es die Lokale Agenda 21, „dass zumindest eine Reduzierung der Parkplätze von 52 auf 34 möglichst ist“, so die Agenda-Vorsitzende weiter. Weiterhin seien E-Auto-Stellplätze und Raum für ein Lastenfahrrad geplant. Die Lokale Agenda 21 habe sich dafür ausgesprochen, dass der Neckarauer Rheingoldplatz verschönert und begrünt werde und „alternative Mobilitätsbedürfnisse mehr Berücksichtigung finden“, so Thirion-Brenneisen.