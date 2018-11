„Niemand bleibt davon verschont“

Die katholische Frauengemeinschaft St. Bartholomäus (kfd) lädt am Donnerstag, 22. November, 19 Uhr, zu einem Abend unter dem Titel „Die Macht der Kränkung – Ein Abend zu einem leicht übersehenen Thema“ ein. In der Ankündigung der kfd heißt es: „Niemand bleibt von Kränkungen verschont. Sie ziehen sich durch unser Leben, von der Geburt bis zur unfassbaren Kränkung des Todes.“ Weil es sich dabei um mehr als ein Gefühl oder eine negative Stimmung handle, treffe das Thema „tief in die Seele“. Die kfd-Ortsgruppe St. Bartholomäus lädt dazu gemeinsam mit dem Bildungswerk der Gemeinde ins katholische Gemeindehaus St. Bartholomäus, Bartholomäusstraße 4, ein. Leiterin des Abends ist Christa Kähler, eine langjährige pädagogische Mitarbeiterin der Telefonseelsorge Rhein-Neckar. Der Eintritt ist frei. Eine Spende zugunsten der sozialen Projekte der kfd ist willkommen. baum

