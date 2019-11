Nikolaus kommt zu den Siedlern

Die Siedler-und Wohneigentumsgemeinschaft Neueichwald I lädt für Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr auf das Gelände an der Siedlergarage (Ecke Hainbuchenweg und Karlsternstraße ein. Der Nikolaus hat sich angekündigt. Die Kinder erhalten kostenlos Kinderpunsch und ein kleines Präsent. Auch selbst gebastelter Schmuck kann am Weihnachtsbaum aufgehängt werden. Für die Erwachsenen gibt es Glühwein und Brezeln. Zudem teilen die Siedler mit, dass am Samstag, 7. Dezember, Senioren, Mitglieder und Siedlerkinder sowie alle Freunde des Vereins gemeinsam Weihnachten feiern. Bei Kaffee und Kuchen und Vorträgen wollen sich alle gemeinsam auf die Adventszeit einstimmen. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.11.2019