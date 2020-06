Noch immer bestens informiert

„Ein Arbeiterkind braucht kein Gymnasium. Mein Sohn soll einen ordentlichen Beruf erlernen“. Das hatte August Beckers Vater einst so entschieden. Da der aber 1941 zur Wehrmacht eingezogen wurde, ermöglichten der Lehrer und der Pfarrer im heimischen Pfinztal dem jungen August Becker (Bild) den ersehnten Schulbesuch.

In Heidelberg und Basel studierte er dann Theologie – finanzieren konnte Becker das freilich nur durch Fabrik-Arbeit neben dem Studium. In Sandhofen kam der beliebte Pfarrer zusammen mit seiner Frau Rosi 1960 an. Er baute hier mit der Jakobusgemeinde eine zweite Pfarrei auf und prägte so das moderne Gemeindezentrum (heute PX de Dom) mit Kindergarten, Gemeinde- und Pfarrhaus entscheidend mit.

August Becker war viele Jahre lang Ausbildungspfarrer in der Badischen Landeskirche, im Mannheimer Norden führte er als langjähriger Vorsitzender die Sozialstation. Außerdem war Becker als parteiloser Bezirksbeirat in der Kommunalpolitik aktiv. Sehr engagiert zeigte sich der Pfarrer auch in der Bürgervereinigung Sandhofen, wo erlange den Arbeitskreis Gesellschaft und Soziales führte. Auch für die Jugend sorgte Becker – sie erhielt im Untergeschoss des Gemeindehauses mit dem „Shalom“ eine Diskothek.

Auch heute, mit 90 Jahren, ist er noch sehr aktiv. In der Pfinztaler Seniorenakademie engagiert er sich seit 20 Jahren in leitender Verantwortung. Bei seinem vielfältigen Engagement unterstützt ihn stets seine Frau. Wegen seines sozialen Wirkens wurde Pfarrer August Becker das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Bürgervereinigung Sandhofen ehrte ihn mit der Bürgermedaille, der höchsten Auszeichnung im Stadtteil.

Mehrfach ausgezeichnet

Pfarrer Becker war in Sandhofen eine Institution, er ist hier bis heute unvergessen. Nach wie vor nimmt er Einladungen, die ihn zu besonderen Festen erreichen, gerne zusammen mit seiner Frau an, da er sich dem Stadtteil und seinen Menschen verbunden fühlt. Auch im Pfinztal ist er stets bestens informiert über das Geschehen an seiner langjährigen Wirkungsstätte. So sorgte Becker etwa zusammen mit der Volksbank dafür, dass die Sandhöfer wieder am Kirchturm sehen, was ihnen die Stunde an der lange kaputten Kirchturmuhr geschlagen hat. eng (Bild: Angelika Engler)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020