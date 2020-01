Noch mehr aus den Stadtteilen

Immer mittwochs und freitags erfahren Sie, was speziell in Ihrem Viertel alles los ist. Seit weit mehr als 25 Jahren bieten Ihnen unsere Stadtteilseiten (Mitte, Nord, Ost, Süd) diesen Blick in die Tiefe. Wann ist die Baustelle fertig? Was passiert mit dem leerstehenden Gebäude? Warum gibt hier keinen Radweg und dort keine Ampel? Welche Läden machen neu auf, welche müssen schließen? Es sind die Themen, die Ihren Alltag als Bürger sehr unmittelbar betreffen. Weil sie sich vor Ihrer Haustür abspielen, weil sie sehr oft Auswirkungen haben: auf die Frage, wo Sie einkaufen, wie Sie zur Arbeit kommen oder wie lange Sie den Baustellenlärm unten auf der Straße noch aushalten müssen. Uns ist diese im Vergleich zum Mannheimer Lokalteil etwas kleinteiligere Form der Berichterstattung auf den Stadtteilseiten sehr wichtig. Weil wir davon überzeugt sind, dass sie einen großen Nutzwert für unsere Leser bietet. Von heute an werden wir Ihnen zusätzlich den Blick in andere Stadtteile ermöglichen. Immer wieder werden wir Ihre gewohnte Berichterstattung mit Beiträgen aus den anderen Teilen der Stadt ergänzen. Heute beispielsweise finden Sie als „Mitte“-Leser auch Berichte aus dem Osten. Wir hoffen, dass Ihnen das neue, erweiterte Angebot gefällt.

