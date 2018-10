Oasen aus Glas für Generationen

Schiebetüren, die einen zugigen Balkon in einen lichtdurchfluteten Wohnraum verwandeln, eine Kuppel, die ein Wasserbecken zum Wellnesspool werden lässt oder eine Metallkonstruktion, die den Weg zum eigenen kleinen Freisitz im dritten Stock ebnet: „Etwas gestalten und damit den Kunden begeistern, das ist es, was mich an meinem Beruf fasziniert“, erzählt Günther Artz. Doch gleichgültig ob es

...