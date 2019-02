Öffnungszeiten der Stadtbibliotheken

Während der Osterferien gelten für die Stadtbibliotheken zum Teil geänderte Öffnungszeiten. Die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 sowie die Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus bleiben am 31. März geschlossen. Die Zweigstelle Feudenheim ist vom 3. bis 7. April geschlossen. Die Zweigstelle Vogel-stang hat eingeschränkte Öffnungszeiten am 26., 28., und 29. März sowie am 4. und 5. April,

