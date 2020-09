Ökumenische Entdeckertour

Zu einem Ökumenischen Aktionsnachmittag im Wallstadter Petruspark laden am Sonntag, 27. September, die katholische Kirche und die evangelische Petrusgemeinde ein. Organisiert haben das Angebot die katholische Pastoralreferentin Tamara Sporer und Pfarrerin Anna-Maria Baltes. „Neue Kita-Gruppe, neue Schulklasse, neue Lehrer – neue Lebensabschnitte beginnen für Familien oft im September. Da tut es gut, als Familie gemeinsam Zeit zu verbringen und sich gemeinsam zu stärken “, meinen sie. Genau darum geht es von 13 bis 17 Uhr an den Spiel- und Erkundungsstationen der Familien-Entdeckertour im Park an der Petruskirche auf den Spuren von Abraham und Sara. Die Tour dauert etwa eine Stunde. Ein Mund-Nasenschutz ist für die Momente, in denen man an den Aktionsplätzen eng beieinander steht, notwendig. Eine Anmeldung ist hingegen nicht erforderlich. pwr

