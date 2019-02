ÖkumenischeBibelwoche

Bei der diesjährigen Ökumenischen Bibelwoche auf dem Lindenhof steht der Philipperbrief im Vordergrund. Altkatholische, römisch-katholische und evangelische Christen lesen gemeinsam in der Bibel. Die Woche beginnt am Montag, 18. Februar, um 19.30 Uhr mit einem Einführungsvortrag von Gerd Theißen im Gemeindezentrum Johannis in der Rheinaustraße 21. Am Dienstag, 19. Februar, findet um 19.30 Uhr ein Bibelabend im Gemeindesaal St. Josef in der Bellenstraße 72 statt.

Die Pfarrerinnen Sabine Clasani und Susanne Komorowski werden vor Ort sein. Am Donnerstag, 21. Februar, wird es um 19.30 Uhr erneut einen Bibelabend im Gemeindesaal St. Josef geben. Gemeinsam mit Pfarrer Martin Wetzel wird hier das Thema „Mit größter Ehre“ (Phil, 1, 27-2,11) diskutiert. Am Samstag, 23. Februar, endet die Woche um 18 Uhr mit einem ökumenischen Abschlussgottesdienst „Laudate Dominum“ in der Johanniskirche. Die Pfarrerinnen Komorowski, Clasani, Pfarrer Wetzel sowie Kantor Signer werden den Gottesdienst leiten. bl

