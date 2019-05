Offenes Chorsingen der Liedertafel

Am Freitag, 17. Mai, findet von 18 bis 19.30 Uhr wieder das Offene Chorsingen statt – wie immer im Probensaal des Vereinshauses der Mannheimer Liedertafel in K 2, 31 (3.OG). Gesungen wird laut Veranstalter „ein gutes Stündchen“. Jedes Offene Chorsingen ist in sich abgeschlossen und wird von anderen Chorleitern oder Chorleiterinnen durchgeführt, die ihre jeweiligen musikalischen Vorlieben einbringen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, eine regelmäßige Teilnahme nicht erforderlich, Auftritte sind nicht geplant. Kosten entstehen keine. Weitere Termine sind am 28. Juni, 13. September, 11. Oktober, 8. und 29. November. aph

