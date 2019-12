Orchester spielt Stamitz

Das Johann Sebastian Bach Gymnasium lädt für Montag, 16. und Dienstag, 17. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr zu Weihnachtskonzerten in der Matthäuskirche ein. An beiden Abenden musiziert das Schul-Orchester das Konzert für Klarinette und Orchester Nr. 3 von Carl Stamitz mit Charlotte Klingmann als Solistin, außerdem „Wachet auf“ von Johann Sebastian Bach und „The Planets“ von Gustav Holst.

Bühne frei für den Nachwuchs: Am Montag singt zum Abschluss des Konzertes der Chor der fünften Klassen. Aus 145 Kinderkehlen erklingen dann weihnachtliche Lieder aus aller Herren Länder in verschiedenen Sprachen, Rhythmen und Grooves. Außerdem spielt das Saxophonquartett.

Afrikanische Lieder

Am Dienstag trägt der Unterstufenchor mittelalterliche Musik, ein afrikanisches Lied mit Trommeln und viel Bewegung, den Popsong „Shallow“ von Lady Gaga sowie ein französisches Weihnachtslied vor.

Der Knabenchor präsentiert eine Auswahl besonderer Stücke seines Weihnachtsprogramms. So erklingen Teile aus den wunderschönen und mit Harfe begleiteten „Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten sowie weihnachtliche Lieder von Peter Cornelius. Im Stück „Carol of the Bells“ der A-Cappella-Gruppe Pentatonix imitiert das Männer-Ensemble den Klang weihnachtlicher Glocken. Auf ihre ganz eigene Art und Weise wird die Trommel-AG „Carol oft the Bells“ von Mykola Leontovych und den „Tanz der Zuckerfee“ aus dem Ballett Der Nussknacker von Tschaikowsky zu Gehör bringen. Mit schönen Sätzen von John Rutter stimmt der Chor „Stimm-Band“ auf das Weihnachtsfest ein. Ebenso wirkungsvolle Sätze für drei Frauenstimmen, und zwar von Max Reger und Jenny McLeod, haben auch Les voix dorees einstudiert. Vor dem Konzert noch schnell ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen? Kein Problem, der Eine-Welt-Laden hat ab 18 Uhr geöffnet.

Nach dem Konzert gibt es wieder den kleinen Weihnachtsmarkt vor der Kirche. Einen großen Prozentsatz der Einnahmen des Abends spendet die Fachschaft Musik der Matthäusgemeinde für die Renovierung der Orgel. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019