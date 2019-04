Ostergottesdienste in St. Joseph

Die St. Josephgemeinde lädt für Karsamstag, 20. April, um 21 Uhr zur Osternachtsfeier mit dem Entzünden der Osterkerzen auf dem Platz vor der Johanniskirche ein. Anschließend folgt eine Prozession ins Gotteshaus von St. Joseph.

Am Ostersonntag, 21. April, findet um 10 Uhr der Festgottesdienst in St. Joseph statt. Die Kirchenchöre singen die „Missa brevis“ von Mozart. Um 18 Uhr gibt es ein feierliches Vesper mit mehrstimmigen Psalmem.

Am Ostermontag, 22. April, um 16 Uhr findet ein Emmausspaziergang unter dem Titel „Was haben wir für ein Glück“ statt. Beginn des Spaziergangs ist in der Kirche. Anschließend folgt ein Gang durch das Glücksteinquartier und am Rhein entlang. Im Anschluss gibt es einen Imbiss im Gemeindehaus von St. Joseph. feli

