Packender Vortrag

Es sich mit einer dampfenden Tasse Tee auf der Couch gemütlich machen und in aller Ruhe ein gutes Buch lesen – so stellen sich wohl viele einen perfekten Winternachmittag vor. Wie die Gäste der von den Turley-Kultur-Events auf die Beine gestellten „Wintergeschichten“ jetzt erfahren durften, kann es aber ebenso beglückend sein, es sich in den schön dekorierten Räumlichkeiten der Theodor-Fliedner-Stiftung bequem zu machen und das Vorlesen Mathias Wendel zu überlassen.

Im Gepäck hatte der ehemalige Nationaltheater-Schauspieler die mit bitterbösem Humor gespickte Titelgeschichte aus Margaret Atwoods Erzählband „Die steinerne Matratze“. Auf einer Arktisreise trifft darin die vierfache Witwe Verna ihren Jugendschwarm Bob wieder, der sie als junges Mädchen vergewaltigt und so in ihrem Heimatdorf dem Spott preisgegeben hatte. Das Pikante: Verna erkennt zwar den sichtlich in die Jahre gekommenen Bob – dieser hat jedoch offensichtlich keine Ahnung, wem er da auf hoher See unverblümte Avancen macht. Bei einem Landgang entfernen sich die beiden von der Reisegruppe – und Verna kann ihre Rachepläne in die Tat umsetzen.

Eingerahmt wurde die packende Wintergeschichte durch „assoziativ zusammengesetzte“ Gedankenschnipsel, die die Gäste zusätzlich erheiterten. Ein rundum gelungener Start in die neue Spielsaison der Turley Kultur-Events, freuten sich Besucher.

Im Februar verkünden Bernd Bockmeyer (Gitarre) und Malte Zimdahl (Klavier): „All you need is love“ und präsentieren am Donnerstag, 14. Februar, um 20 Uhr (Fritz-Salm-Straße 5) zeitlose Klassiker von den Beatles bis heute. Kartenvorverkauf bei MaroDoro, Lange-Rötter-Straße 18, Nebeniuskiosik, Nebeniusstraße 10, oder Tel. 0172/ 7 24 25 69. red

