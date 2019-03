Paddler wollen sensibilisieren

Auch zu Wasser beteiligen sich ehrenamtliche Helfer derzeit an der Aktion „Putz’ Deine Stadt raus“ der Stadt Mannheim. Uwe Franken und Franco Bellante gehören zu den vielen Helfern, die mit anpacken. Das Duo sammelte Müll allerdings nicht an Land, sondern als „Stand up Paddler“ auf dem Wasser.

Fünf Tüten gefüllt

Nicht nur die Gewässer, auch die Uferanlagen an den Gewässerrändern sind schließlich sehr vermüllt. An diesen Müll ranzukommen ist nicht einfach, teilweise lässt sich der Unrat nur vom Wasser aus beseitigen. Im Rahmen der Reinigungswoche haben Franken und Bellante bereits mehrere Uferanlagen an Neckar, Rhein und verschiedenen Seen von Müll befreit. Die Uferböschung des Altrheinarmes von Sandhofen bis zum Luzenberg, auch entlang der Friesenheimer Insel, war das nächste Ziel der Beiden. Normalerweise seien sie mehrere Personen, die sich für die Umwelt zwischen Sylt und Mannheim engagieren, erklärte das Duo. Bei ihrer Aktion auf dem Altrhein fanden sie so viel Müll im Wasser und an den Ufern, dass sie fünf Säcke füllen konnten.

Die Idee, sich stehend und paddelnd auf ihren Boards um die Umwelt auf den Gewässern zu kümmern, entwickelte Extremsportler Franken. Es dauerte nicht lange und er konnte Mitstreiter für sein Vorhaben finden. Sehr hilfreich war ihm dabei auch das soziale Netzwerk Facebook, wo er die Veranstaltung „Season Ending Clean Up“ erstellte um Gleichgesinnte zu finden. „Müll gehört einfach nicht unachtsam in die Natur geworfen“, so Franken. Sein Ziel sei auch, mehr Menschen zu sensibilisieren, auf die Umwelt zu achten.

Das ganze Jahr über

„Mach mit – Deiner Umwelt zuliebe“ ist für diese Gruppe, die manchmal bis zu 20 Personen groß ist, nicht nur in der Reinigungswoche Thema. Sie kümmern sich das ganze Jahr über bei fast jedem Wetter um Uferböschungen und anderen Plätze, die vom Land aus nicht oder schwer erreichbar sind.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019