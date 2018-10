Park-Rundgang als Auftakt

Die Aktionsgemeinschaft Herzogenriedpark begrüßt die Entscheidung der Stadtpark Mannheim gGmbH, anders als ursprünglich vorgesehen nun doch einen bürgerschaftlichen Beteiligungsprozess durchzuführen. Er startet nach Auskunft der Aktionsgemeinschaft mit einem ersten Workshop am Donnerstag, 18. Oktober, 18 bis 21 Uhr, in der Mensa der Integrierten Gesamtschule Herzogenried (IGMH), Herzogenriedstraße 50. Die Stadtpark Mannheim gGmbH bietet als Vorbereitung auf den Tag am Samstag, 13. Oktober, 14 bis 16 Uhr einen Rundgang durch den Herzogenriedpark an. Treffpunkt ist der Parkeingang an der Ecke Hochuferstraße/Jakob-Trumpfheller-Straße. Weitere Workshops sind geplant für 21. November und 23. Januar 2019. Wer mitmachen möchte, kann sich anmelden unter unser-park@web.de oder direkt bei der Stadtpark GmbH (michaela.ballosch@stadtpark-mannheim.de, Tel. 0621/410 05-11. aph

Mittwoch, 10.10.2018